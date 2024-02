Concorsi Sicilia: le opportunità nell’Isola

Concorsi Sicilia: sono molteplici le opportunità per chi desidera candidarsi. Di seguito, dunque, alcune delle più interessanti.

Concorsi Sicilia: il Comune di Carlentini cerca educatori

Il Comune di Carlentini, situato in provincia di Siracusa, ha indetto un concorso per educatori di asilo nido. Si prevede infatti l’assunzione di 7 unità di personale da inquadrare nell’area degli Istruttori (ex categoria C).

Per inviare la domanda di partecipazione al concorso c’è tempo fino al giorno 8 marzo 2024, ma ecco alcuni dei requisiti per potersi candidare:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

età non inferiore a 18 anni;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione, avuto riguardo alla posizione da ricoprire;

laurea in Scienze dell’educazione (L19) con indirizzo specifico per educatore dei servizi educativi per l’infanzia come da allegato B al DM 378/18;

(L19) con indirizzo specifico per educatore dei servizi educativi per l’infanzia come da allegato B al DM 378/18; laurea in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di leggere il bando ufficiale.

Concorso Asp Palermo 2024

Un altro dei concorsi Sicilia più interessanti è quello indetto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, finalizzato alla copertura di 61 posti di lavoro.

Il concorso pubblico è riservato a persone disabili e prevede l’assunzione a tempo indeterminato in diversi ruoli in ambito tecnico, sociale e sanitario; i titoli di studio richiesti sono la scuola dell’obbligo, il diploma o la laurea, a seconda del profilo.

Si fa presente, infine, che per presentare le domande di partecipazione c’è tempo fino al 25 marzo 2024.

Concorsi Sicilia: AdSP del mare di Sicilia Occidentale

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ha indetto una procedura concorsuale, per titoli e prova orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di due impiegati di terzo livello del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, di cui uno da destinare al servizio affari generali, risorse umane e formazione e uno da destinare all’area finanziaria dell’Adsp del mare di Sicilia Occidentale, sede di Palermo.

Gli interessati potranno consultare il bando sul sito www.adsppalermo.it nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso” e sull’albo pretorio dell’Ente, nella sezione “Concorsi e Selezioni”.

Si ricorda che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 7 marzo 2024.