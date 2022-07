Covid, riaprono punti vaccinali: Hub di Via Pasubio non ha mai chiuso

Riparte la campagna di vaccinazione contro il Covid. Prevista la quarta dose per gli over 60 e le regioni d'Italia si preparano alla riapertura degli hub vaccinali.

Riprende la campagna di vaccinazione contro il Covid. L’Ema, e successivamente anche l’Aifa e il Ministero della Salute, daranno il via all’autorizzazione per il richiamo della quarta dose di vaccino contro il Covid-19 per tutti coloro che rientrano nella fascia di età 60-79 anni.

Secondo quanto previsto da dati e previsioni future, dal prossimo autunno è previsto un aumento di richieste delle vaccinazioni, dovuto anche all’arrivo di vaccini aggiornati e le regioni italiane si stanno preparando alla riapertura degli hub vaccinali per questa nuova fase di campagna vaccinale contro il Covid-19.

Bisogna precisare che non tutti gli hub vaccinali sono stati chiusi, anzi molti hanno continuato il loro operato.

In Sicilia, per esempio, gli hub vaccinali delle tre aree metropolitane di Palermo, Messina e Catania non si sono mai fermati. A Palermo l’hub della Fiera del Mediterraneo è rimasto attiva, così come i punti vaccinali siti all’esterno degli ospedali messinesi, e a Catania, se gli altri hub della provincia sono stati chiusi, l’unico a rimanere attivo è stato quello di via Pasubio.