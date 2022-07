È “allerta arancione” in Sicilia: a Catania picchi di 32°C

La Protezione Civile ha diramato un'avviso d'allerta per la giornate dell'11 e del 12 luglio, ecco le previsioni in Sicilia.

Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramatao un’allerta arancione valida per tutta la giornata dell’11 luglio, e per le successive 24 ore. In tutta la Regione ci saranno delle forti ondate di calore di livello 2. Per quanto concerne la situazione incendi, invece, la situazione è da tenere particolarmente sott’occhio. Infatti, la Protezione Civile sottolinea il rischio di incendi di pericolosità media per: Catania, Palermo, Caltanissetta e Trapani.

Secondo il bollettino nelle giornata dell’11 luglio sono previste le seguenti temperature:

Catania: 32 gradi;

Palermo: 31 gradi;

Messina: 31.i

Anche le previsioni di giorno 12 luglio, non avranno particolari alterazioni. Infatti sono previsti 33 gradi a Messina, 32 gradi a Catania, mentre a Palermo sono previsti 31 gradi. Rimane dunque per tutta l’Isola lo stato d’allerta arancione.