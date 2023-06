Meteo Sicilia, è allerta gialla per temporali: le province coinvolte

Meteo Sicilia, allerta gialla in arrivo: a poco meno di una settimana dall'arrivo dell'estate, proseguono le piogge in alcune zone dell'Isola.

Meteo Sicilia, allerta gialla: la Protezione Civile ha rilasciato un nuovo bollettino che riguarda le condizioni meteo della giornata odierna. In particolare, secondo quanto riportato dall’avviso pubblicato ieri pomeriggio dalla Protezione Civile, per la giornata di oggi è prevista allerta meteo gialla per temporali in diverse province siciliane.

Nello specifico, come riportato nel bollettino, le province coinvolte sono quelle di Catania, Siracusa e Messina. Inoltre, l’allerta gialla riguarderà anche parte delle province di Enna, Palermo e Trapani. L’avviso è valido fino alle ore 24 di oggi e si prospetta il rischio di temporali e piogge anche a carattere di rovesci nel corso della giornata odierna per le zone indicate.

In realtà, l’allerta gialla prevista per oggi è un proseguimento di quella già segnalata dalla Protezione Civile per la giornata di ieri, 14 giugno, sebbene in quel caso era stata la zona centro-occidentale della Sicilia ad essere maggiormente coinvolta. Per quanto riguarda le direttive per la giornata di domani, sarà necessario attendere il prossimo bollettino della Protezione Civile che sarà pubblicato nel corso del pomeriggio odierno.

Infine, sul piano delle allerte per rischio incendi o ondate di calore in Sicilia, per la giornata di oggi non sono state evidenziate particolari criticità se non per le zone di Agrigento e Caltanissetta per le quali è stato diramato lo stato di preallerta per rischio incendi di pericolosità media. Per il resto della Sicilia nessuna ondata di calore è stata segnalata dalla Protezione Civile, e le temperature percepite rimarranno quasi ovunque al di sotto dei 30 gradi.