Incidente a Catania, scontro tra due auto: cinque i feriti

Un incidente si è verificato tra le vie del centro della città di Catania nel corso della serata di ieri: il bilancio è di cinque feriti.

Un nuovo incidente stradale si è verificato a Catania: questa volta, il sinistro è avvenuto tra le vie del centro cittadino, nei pressi di Parco Falcone. In particolare, nel corso della serata di ieri, mercoledì 14 giugno, un’Alfa Giulietta e una Lancia Ypsilon si sono scontrate all’angolo tra via Vittorio Emanuele Orlando e via Sassari.

Il bilancio dell’incidente è di cinque feriti, fortunatamente non gravi. A bordo di una delle due auto si trovava il solo conducente mentre le restanti 4 persone rimaste ferite si trovava a bordo della seconda vettura coinvolta nell’incidente.

Non sono ancora note le dinamiche dell’incidente e sul luogo dell’impatto sono intervenuti le Forze dell’Ordine per effettuare gli opportuni rilievi, mentre il 118 e i vigili del fuoco si sono occupati di prestare i primi soccorsi ai feriti.