Catania, riaprono le spiagge libere della Playa: ecco quando

Due delle spiagge libere della Playa di Catania sono già aperte al pubblico, attrezzate con servizi gratuiti. Presto toccherà anche alla più grande, la n. 1 (Etna). Ecco quando.

Anche la spiaggia libera n.2 (Vulcano) della playa ha aperto i battenti, attrezzata con tutti i servizi gratuiti per l’utenza. E domenica toccherà alla più grande delle tre spiagge libere comunali, la n.1 (Etna), ultimando così l’offerta del mare nel litorale sabbioso accessibile gratis, considerato che la n.3 (Stromboli) è già aperta da sabato scorso.

Gli amanti della tintarella che scelgono la sabbia dorata della spiaggia possono godere di ampi spazi sull’arenile attrezzati con docce, giochi per bambini, bagnini per il salvataggio, punto ristoro, aree parcheggio riqualificate e la raccolta differenziata dei rifiuti con la promozione della tutela per l’ambiente .

Con largo anticipo rispetto agli anni scorsi, inoltre, AMTS e Comune di Catania hanno già avviato il servizio di trasporto pubblica della linea “D” per la playa, con frequenze di 15 minuti, partenze dal capolinea di piazza Borsellino (Alcalà), arrivo a San Francesco La Rena e ritorno.

Sul lungomare roccioso, già aperta ufficialmente la discesa a mare per i disabili di San Giovanni Li Cuti, in cui si può apprezzare la piattaforma molto più ampia per gli amanti della tintarella nel piccolo borgo marinaro.

Infine, sabato mattina apre la piattaforma su piazzale Sciascia, proprio di fronte piazza Europa, completando il quadro degli spazi attrezzati dal Comune per godere del mare a Catania.