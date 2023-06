Meteo Sicilia, oggi è allerta gialla: le zone interessate

Meteo Sicilia: nuova perturbazione in arrivo nell'Isola. Oggi previste piogge in buona parte della regione. Ecco le zone interessate

Meteo Sicilia: sarà un mercoledì di giugno caratterizzato dal maltempo in parte dell’Isola. L’estate è alle porte ma il passaggio di un nuovo ciclone interesserà la Sicilia con alcune precipitazioni. La protezione civile della regione ha, infatti, diffuso un bollettino con il quale si dirama un’ allerta gialla per la giornata di oggi, mercoledì 14 giugno. Ecco quali sono, in particolare, le zone interessate

Allerta gialla Sicilia: zone interessate

A colorarsi di giallo, stando a quanto riportato dalla grafica consultabile nel bollettino, sarà la parte settentrionale dell’Isola, parzialmente quella orientale e quella sud-occidentale. Le zone del Palermitano, del Trapanese e del Messinese saranno tra le più colpite, con alcune precipitazioni anche di carattere temporalesco, come nel capoluogo siciliano, in tarda serata. A Messina la pioggia debole si alternerà con rovesci più consistenti in tutto l’arco del pomeriggio, mentre nella zona di Trapani, lo scenario è pressoché identico a quello del Palermitano.

Attenzione anche nella parte dell’entroterra siculo che vede la zona dell’Ennese nella morsa del maltempo prevalentemente per buona parte della giornata e con temporali nella notte.

A non colorarsi di giallo sono le zone sud-orientali, come parte del Ragusano e nel Siracusano.

Meteo Sicilia: le temperature

La nuova perturbazione porterà anche un calo di temperature, con le massime che si manterranno comunque sopra i 20 gradi. La temperatura massima più alta si registrerà a Messina, con 25 gradi, mentre nell’Ennese si toccano i 18 gradi di massima e la minima scenderà a 14.

Meteo Sicilia: le previsioni a Catania

Nel capoluogo etneo situazione di instabilità come nel resto dell’Isola. In mattinata il cielo si presenta soleggiato mentre nel pomeriggio arriverà qualche nuvola con probabili precipitazioni che però non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Anche a Catania la temperatura massima si manterrà sopra i 20 gradi, arrivando a 24, mentre la minima scenderà a lievemente toccando i 21. Venti deboli per tutto l’arco della giornata.