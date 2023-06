Meteo Sicilia, preallerta caldo: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia: caldo in arrivo? La protezione civile ha diramato uno stato di preallerta in una zona dell'Isola. Ecco le previsioni del weekend.

Meteo Sicilia: arrivano segnali incoraggianti in vista dell’inizio dell’estate. Per questo weekend, infatti, il caldo potrebbe cominciare a fare sul serio. Secondo quanto riportato dalle previsioni di iLMeteo.it, questo fine settimana presenterà un importante aumento delle temperature nell’Isola. Pertanto, la protezione civile ha diramato uno stato di preallerta per rischio di incendi e di ondate di calore per la giornata di oggi, venerdì 9 giugno. Ecco, più nel dettaglio, le previsioni meteo dell’Isola nei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: venerdì 9 giugno

Per la giornata di oggi, venerdì 9 giugno, l’Isola si presenta con qualche nuvola ma senza particolari preoccupazioni, con temperature che cominciano ad avvicinarsi agli standard estivi. E la protezione civile ha già diramato uno stato di preallerta per quanto riguarda la provincia di Siracusa. La temperatura massima registrata sarà, infatti, di 32 gradi, mentre la minima scenderà a 17. Nel resto della Sicilia, le massime saranno tutte oltre i 25 gradi, eccetto a Trapani che si fermerà a 24. Minima più bassa a Enna con 11 gradi.

Meteo Sicilia: sabato 10 giugno

Caldo che aumenterà nella giornata di sabato, con un ulteriore rialzo delle temperature. E la provincia di Siracusa continua a mantenere la leadership nell’Isola, con una massima che toccherà i 34 gradi. Oltre i 30 anche Agrigento, con una massima di 31 gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso in buona parte dell’Isola e non sono previste precipitazioni di alcun genere. Venti moderati ovunque.

Meteo Sicilia: domenica 11 giugno

Passi indietro per quanto riguarda la giornata di domenica, con le temperature che torneranno leggermente a calare, come a Palermo che, insieme ad Enna e Trapani, registrerà la temperatura massima più bassa, con 24 gradi. Sempre nel Palermitano, nubi sparse ma senza rischio di piogge, così come la provincia di Siracusa, che resta l’unica a superare i 30 gradi.

Le previsioni a Catania

Nel capoluogo etneo la situazione sarà in tendenza con il resto dell’Isola. Già a partire dalla giornata di oggi, le temperature massime potranno toccare i 30 gradi mentre la minima scenderà a 20. Qualche nube sparsa durante tutto l’arco della giornata ma in serata il cielo potrebbe essere prevalentemente coperto. Precipitazioni, tuttavia, assenti, stando a quanto riportano le previsioni.

Giornata di domani, sabato 10 giugno, che sarà la più calda del weekend, con cielo che sarà poco nuvoloso in mattinata ma a partire dalle ore 13 sarà sole e caldo, la temperatura massima che toccherà i 31 gradi, arrivando a 32 se si considera quella percepita.

Se il resto della Sicilia, nella giornata di domenica, vede una lieve frenata, a Catania la situazione resta più o meno simile a sabato, con la temperatura massima che scenderà 30 gradi. Da segnalare, tuttavia, cielo coperto nel pomeriggio, tra le 16 e le 17. Anche in questo caso, sembra non esserci il rischio di precipitazioni.