Catania, isola pedonale in via Etnea: telecamere in piena funzione

Da ieri, il tratto AP di via Etnea si rafforza grazie all'attivazione delle nuove telecamere di videosorveglianza.

A partire da ieri, mercoledì 7 giugno 2023, si è ufficialmente conclusa la fase di pre-esercizio delle nuove telecamere di videosorveglianza posizionate sull’isola pedonale di via Etnea, a Catania, dunque i verbali e le multe registrati avranno piena validità.

Continua così l’espansione del programma di potenziamento della mobilità sostenibile della città, il quale aveva cominciato a prendere forma con la trasformazione del borgo di San Giovanni Li Cuti, ad oggi anch’esso area pedonale videosorvegliata. Il tratto di via Etnea, tra Piazza Duomo e Villa Bellini, viene quindi maggiormente rafforzato per poter sia incontrare le necessità dei catanesi ma anche per tentare di scoraggiare quel che, da sempre, risulta essere uno dei problemi della città: il parcheggio selvaggio.