Catania, aggrediscono e derubano una minorenne: due arresti

Il fatto risale allo scorso 7 aprile, quando un 27enne e un 29enne hanno puntato al collo della 15enne una pistola per rubare il cellulare, i due sono stati arrestati.

I carabinieri della sezione di Aci Sant’Antonio, hanno dato l’esecuzione ad un’ordinanza cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Catania verso due giovani di 27 e 29 anni del posto, che sono accusati di rapina aggravata in concorso.

Il 7 aprile scorso intorno alle 22:30, la vittima, ovvero una 15enne si trovava insieme ad alcuni amici in una piazzetta in Via Empedocle, quando ad un tratto il gruppo nota l’arrivo di una Citroen C3 con due soggetti a bordo che in maniera strana ha effettuato per tre volte il giro della piazzetta per poi fermarsi davanti a loro. Dall’automobile è sceso il passeggero che per mettere paura alla vittima le ha fatto intendere di conoscere la sua identità e quella della sua famiglia, e mimando una pistola con la mano le gli ha ordinato di consegnare il cellulare in suo possesso.

La ragazza tuttavia non ha consegnato subito il telefonino, provocando così una forte reazione del malvivente che ha strattonato la ragazza, l’ha fatta cadere ben due volte e successivamente ha puntato una pistola verso il collo della ragazza, quest’ultima ormai impaurita ha consegnato il cellulare al malvivente, mentre gli altri membri del gruppo cercavano aiuto.

Il rapinatore e poi salito in macchina col complice e sono scappati ad alta velocità, tuttavia l’arrivo della pattuglia dei carabinieri di Aci Sant’Antonio ha dato il via alle indagini, ascoltando le testimonianze dei ragazzi, è stato possibile identificare i due malviventi, tra l’altro già noti alle forze dell’ordine. Tali elementi hanno consentito all’Autorità Giudiziaria di disporre degli elementi di responsabilità verso i due giovani, che sono stati portati al carcere di Piazza Lanza.