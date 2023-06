Meteo Sicilia, prosegue l’allerta gialla per temporali: le zone interessate

Meteo Sicilia, la Protezione Civile ha annunciato una nuova allerta gialla per la giornata di domani: ecco quali saranno le zone dell'Isola ad essere coinvolte.

Meteo Sicilia: in arrivo una nuova allerta gialla per la giornata di domani, venerdì 16 giugno 2023. Quella di domani potrebbe in realtà essere definita come un “rimasuglio” delle allerte dei giorni precedenti. Infatti, diminuirà l’area di impatto dell’allerta meteo per temporali, secondo quanto riferito nel bollettino rilasciato da pochi minuti dalla Protezione Civile.

Nello specifico, come riportato nell’avviso rilasciato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Sicilia, le zone dell’Isola che saranno colpite dall’allerta gialla per piogge e temporali sono parte delle province di Messina e Palermo. Tuttavia, come evidenziato nel bollettino, anche su parte delle province di Catania, Trapani e Agrigento è possibile che si verifichino forti piogge o temporali, anche con fenomeni brevi ma intensi. Per quanto riguarda gli sviluppi relativi al resto del weekend, bisognerà attendere le nuove comunicazioni da parte della Protezione Civile siciliana, le quali giungeranno a partire dal pomeriggio di domani.