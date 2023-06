Maltempo: temporali e forti piogge sulla Sicilia Orientale [VIDEO]

L'allerta gialla per temporali annunciata è arrivata anche in Sicilia: temporali e forti piogge anche veloci si sono abbattute sulla parte orientale dell'Isola.

Il maltempo era stato annunciato ed è effettivamente arrivato anche in Sicilia. Sebbene si tratti di episodi anche brevi, le piogge e i temporali che stanno colpendo la Sicilia orientale sono diversi oggi. Nel pomeriggio, anche il Catanese ha visto diverse piogge intense e repentine abbattersi sul territorio. Rovesci a carattere temporalesco sono stati segnati anche nel Siracusano e nel Ragusano.

A tal proposito, sul web iniziano a girare i video e le foto dei risultati delle forti piogge in alcune zone della Sicilia. Per esempio, in un video di David Cartarrasa, pubblicato dalla pagina Facebook “CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV” è possibile vedere il risultato delle forti piogge su Piazza Armerina, che hanno creato un “fiume” di acqua all’interno delle vie della città.