Meteo Sicilia, finalmente l’estate: arriva Scipione

Meteo Sicilia: l'anticiclone africano Scipione è alle forte e l'estate entrerà nel vivo. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: mancano pochi giorni al 21 giugno, che sancirà ufficialmente l’avvio della stagione estiva, con il solstizio d’estate. Se le giornate precedenti sono state caratterizzate da instabilità, con diverse precipitazioni sparse in varie zone dell’Isola e con allerte gialle diramate dalla protezione civile, il caldo è alle porte, e stavolta arriverà per restare. Sta, infatti, per arrivare l’anticiclone Scipione per dare il via vero e proprio all’estate. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: venerdì 16 giugno

Dopo le piogge di ieri, la giornata di oggi non dovrebbe riservare particolari sorprese, con cielo sereno prevalentemente su tutta l’Isola e temperature che in alcune province supereranno o saranno a ridosso dei 30 gradi, come nel caso di Siracusa, la più calda, con una massima che toccherà 32 gradi. Da segnalare pioggia e schiarite a Messina, alle prime ore del pomeriggio. Enna la città più fredda con la temperatura massima di 21 gradi.

Meteo Sicilia: sabato 17 giugno

Giornata di sabato 17 giugno che si manterrà in tendenza con quella di oggi. Le temperature massime saranno tutte comprese dai 25 gradi ai 29, fatta eccezione per Enna con 21. Siracusa rimane la più calda con 29 gradi e non sono previste precipitazioni di alcun tipo. Venti moderati in tutta l’Isola e forti nel Messinese.

Meteo Sicilia: domenica 18 giugno

Aumento sensibile delle temperature per domenica 18 giugno, con Scipione che inizia a bussare alla porta. Sole e caldo ovunque, con temperature a ridosso dei 30 gradi. Siracusa mantiene sempre il primato di provincia più calda, con una temperatura massima di 32 gradi. A seguire Agrigento con 31. I venti saranno deboli e moderati su tutta l’Isola.

Lunedì 19 giugno: arriva Scipione

L’anticiclone Scipione approderà definitivamente lunedì 19 giugno e buona parte delle temperature andrà oltre i 30 gradi, come Siracusa con la massima di 33, Agrigento con 31 e Ragusa con 30. Sole ovunque in tutta l’Isola e nessuna presenza di nubi. Venti deboli in tutte le province.

Le previsioni per Catania

L’ anticiclone non risparmierà il capoluogo etneo che sarà tra le province più calde dell’Isola. Già nella giornata di oggi la temperatura massima a Catania sarà di 29 gradi mentre la minima scenderà a 20. Cielo sereno per tutto l’arco della giornata.

Situazione praticamente identica per la giornata di domani, sabato 17, con le stesse temperature. I venti saranno moderati.

Domenica 18 si comincia a fare ancora di più sul serio e la temperatura arriverà a toccare i 30 gradi. Ma Scipione approderà in maniera più diretta lunedì 19. A Catania sole e caldo per tutto l’arco della giornata e la massima raggiungerà i 31 gradi.