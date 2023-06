Meteo Sicilia, arriva l’estate: diramato avviso per rischio incendi

Meteo Sicilia: l'estate si avvicina. Previsto un forte aumento delle temperature su tutta l'Isola; per questo la protezione civile ha diramato il bollettino.

Meteo Sicilia: l’estate è ormai giunta sull’Isola. Infatti, la Protezione civile ha diramato un avviso d’allerta per rischio incendi e ondate di calore: tutte le province siciliane sono in stato di preallerta. Inoltre, secondo l’avviso pubblicato, le ondate di calore previste sono di livello 2.

Meteo Sicilia: le previsioni di giorno 19 giugno

Per la giornata di oggi non sono previsti venti o precipitazioni. Le temperature sono in aumento in tutta l’Isola; tra le province più calde ci sono Messina, Siracusa e Caltanissetta. In queste tre città infatti è prevista una massima di 29 gradi.

Cielo nuvoloso invece ad Agrigento, dove la minima prevista è di 18 gradi, mentre la massima è di 27 gradi. La provincia più fresca dell’Isola è Enna, dov’è prevista una minima di 15 gradi e una massima di 25 gradi.

Cielo sereno a Palermo e Trapani: nel Palermitano è prevista una minima di 21 gradi e una massima di 27; invece nel Trapanese è prevista una temperatura minima di 20 gradi e una massima di 28 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni di giorno 20 giugno

Come già detto prima, secondo l’avviso della Protezione civile è previsto un forte aumento delle temperature su tutta l’Isola, infatti la provincia più calda della Sicilia è Siracusa, con una massima di 35 gradi. Previste alte temperature anche a Caltanissetta e Agrigento: nell’Agrigentino è prevista una minima di 16 gradi e una massima di 33 gradi, invece a Caltanissetta è prevista una minima di 15 gradi e una massima di 32 gradi.

Le province più fresche dell’Isola sono invece Palermo e Trapani, in entrambe le città è prevista una temperatura massima di 29 gradi, previste alte temperature anche a Messina, dove la temperatura massima si aggira intorno ai 31 gradi.

Meteo Sicilia: le previsioni meteo a Catania

Anche la città etnea non è esente da aumenti di temperature: infatti nella giornata di oggi a Catania è previsto cielo sereno, con temperature che oscillano tra i 20 e i 29 gradi; non sono previsti forti venti e precipitazioni.

Per la giornata di domani 20 giugno sono previste temperature più alte: infatti a Catania è prevista una massima di 33 gradi, con un sole molo forte e con venti e piogge assenti.