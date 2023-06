Meteo Sicilia, è allerta caldo: in quali città arriverà l’ondata di calore

Meteo Sicilia, è allerta caldo in alcune città dell'Isola per l'arrivo delle ondate di calore tipiche dell'estate degli ultimi anni: ecco dove.

Meteo Sicilia: è allerta caldo nell’Isola a causa delle ondate di calore prospettate per alcune città siciliane. Questo è quanto riporta il bollettino della Protezione Civile per la Regione Siciliana, rilasciato ieri pomeriggio e riguardante le previsioni per la giornata di oggi. Secondo quanto riportato nell’avviso della Protezione Civile, a Catania e a Palermo sono attese delle ondate di calore di livello 1, vale a dire con temperature massime percepite che saranno rispettivamente pari a 35 e 33 gradi.

Tuttavia, la situazione sembrerebbe essere destinata a peggiorare per quanto riguarda la giornata di domani, 23 giugno 2023, per quando le previsioni lasciano presagire un ondata di calore di livello 1 a Catania e Messina, e persino di livello 2 per la città di Palermo. Bisognerà comprendere se con il bollettino odierno, che sarà rilasciato nel corso della seconda parte della giornata, questo quadro sarà confermato.

È fondamentale sottolineare che l’allerta caldo non è l’unica problematica riscontrata nel bollettino della Protezione Civile per la Regione Siciliana. Infatti, nello stesso avviso è presente anche l’analisi del rischio incendi: per quanto riguarda la giornata di oggi, 22 giugno 2023, l’intera Sicilia si trova in stato di “Preallerta” per rischio incendi. Tuttavia, in alcune città dell’isola il livello di pericolosità è più alto che in altre: infatti, ad Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Palermo la pericolosità degli incendi è stata stimata come “media”, mentre nel resto delle province siciliane è stata categorizzata come “bassa”.