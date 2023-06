Meteo Sicilia, prosegue l’allerta caldo nell’Isola: picchi da 35 gradi

Meteo Sicilia, l'allerta caldo continua il suo corso nell'Isola: previste ondate di calore con picchi fino a 35 gradi.

Meteo Sicilia: il caldo tanto atteso è alla fine arrivato anche nell’Isola insieme all’estate. Infatti, a partire da qualche giorno la Sicilia è stata investita da un’ondata di alta pressione che ha portato sole, caldo e cieli sereni sull’Isola. Tuttavia, insieme all’estate stanno arrivando anche le famose ondate di calore, che ogni anno accompagnano i siciliani nel corso dei mesi estivi.

In particolare, per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 23 giugno 2023, la Protezione Civile ha diramato un’allerta per il rischio di ondate di calore nelle città di Catania, Messina e Palermo. Nello specifico, le città di Catania e Messina saranno colpite da ondate di calore di livello 1, con temperature percepite rispettivamente tra i 35 e i 33 gradi. Invece, per la città di Palermo è prevista un’ondata di calore di livello 2, sebbene le temperature percepite previste rimangano intorno ai 34 gradi.

Stando alle previsioni riportate nel bollettino rilasciato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile per la Sicilia, già a partire da sabato le temperature dovrebbero progressivamente diminuire, lasciando che le ondate di calore abbandonino temporaneamente l’Isola.

Tuttavia, le ondate di calore non sono l’unico pericolo del caldo estivo in Sicilia. Infatti, secondo il bollettino della Protezione Civile siciliana, è da tenere in considerazione anche il rischio incendi. Come riportato nell’avviso del Dipartimento Regionale per la Protezione Civile per la Sicilia per la giornata di domani, 23 giugno 2023, è stato diramato lo stato di preallerta per tutta la Sicilia.

In particolare, le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna e Palermo saranno protagoniste di un rischio incendi di pericolosità media, mentre il resto delle province siciliane sarà caratterizzato da un rischio incendi di pericolosità bassa. Per ulteriori aggiornamenti riguardo i giorni successivi, si rimanda ai prossimi bollettini della Protezione Civile.