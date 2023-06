Concorso Inps 2023 per 9.000 posti: bando per diplomati e laureati

In arrivo mega concorso Inps 2023 per 9.000 posti entro il 2023. Di seguito tutte le info utili da sapere e i posti specifici banditi.

Dall’Istituto Nazione di Previdenza Sociale sono in arrivo 9.000 posti da destinare a Concorso Inps 2023. Inps, infatti aveva già annunciato tali assunzioni ed entro il 2024 ce ne saranno circa 13mila. I concorsi Inps sono delle opportunità molto valide e ogni volta attirano sempre molte persone che poi decidono di partecipare al concorso. Vediamo di seguito le info utili.

Concorso Inps 2023 per diplomati

I 9.000 posti messi a disposizione per il concorso Inps 2023 prevedono assunzioni sia per diplomati che laureati con determinati caratteristiche per ricoprire differenti ruoli. Tuttavia, è ancora presto per sapere i requisiti necessari richiesti da Inps per le diverse categorie considerando che ancora i bandi di concorso non sono stati pubblicati.

Quello che è certo è che si tratterà di posizioni sia di prima che di seconda fascia funzionale, per medici e dirigenti ma anche per unità in posizione economica C1 o B1.

Concorso Inps 2023: cosa c’è da sapere

Poiché il bando non è ancora stato reso noto non è possibile sapere che tipo di prove saranno bandite e a cosa andranno incontro i candidati che intendono partecipare alle selezioni. Tuttavia, in generale, questa tipologia di concorso prevede una prova preselettiva seguita da una o due prove scritte/orale. Anche per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande è ancora tutto ignoto ma generalmente si procede online mandando la propria domanda tramite apposito form presente sul sito Inps al quale si deve accedere obbligatoriamente tramite SPID o CIE per verificare la propria identità digitale.

Concorsi Inps 2023: assunzioni recenti

Il concorso Inps per l’assunzione di 340 consulenti è stato di recente portato al termine. Nello specifico si trattava di persone che erano risultate idonee al concorso per titoli ed esami volto all’assunzione di 1858 unità nel ruolo citato. Nello specifico, si tratta di un posto categorizzabile in area C e in posizione economica C1. Lo step successivo dei selezionati è stato quello di scegliere la sede di preferenza tra quelle disponibili, passaggio dopo il quale l’Inps si occuperà di assegnare le posizioni disponibili.