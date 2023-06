Concorsi Sicilia: assunzioni in Università e ASP dell’Isola

Concorsi Sicilia, diverse le opportunità disponibili in varie Università e ASP dell'Isola: le informazioni sui bandi aperti al momento.

Concorsi Sicilia: sono diverse le opportunità al momento disponibili per coloro i quali hanno intenzione di lavorare nel settore pubblico. Infatti, alcune Università e ASP dell’Isola sono alla ricerca di personale e hanno rilasciato dei bandi a tal proposito. In particolare, i concorsi Sicilia al momento attivi riguardo le Università di Palermo e Catania e l’ASP di Enna: ecco i dettagli principali dei bandi citati.

Concorsi Sicilia: Università di Palermo

Tra i concorsi Sicilia al momento disponibili ne è presente uno indetto dall’Università di Palermo che mira all’assunzione di ricercatori. Nello specifico, il bando è volto alla copertura di 28 posti di ricercatore a tempo determinato suddivisi nei seguenti dipartimenti:

Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata: un posto – settore concorsuale: 05/F1 – settore scientifico-disciplinare: BIO/13 – Biologia applicata; tre posti – settore concorsuale: 06/A2 – settore scientifico-disciplinare: MED/04 – Patologia generale; un posto – settore concorsuale: 11/E4 – settore scientifico-disciplinare: M-PSI/08 – Psicologia clinica;

Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali: un posto – settore concorsuale: 14/B1 – settore scientifico-disciplinare: SPS/03 – Storia delle istituzioni politiche; un posto – settore concorsuale: 14/A2 – settore scientifico-disciplinare: SPS/04 – Scienza politica;

Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche: un posto – settore concorsuale: 06/C1 – settore scientifico-disciplinare: MED/18 – Chirurgia generale;

Dipartimento di fisica e chimica – Emilio Segrè: un posto – settore concorsuale: 02/A1 – settore scientifico-disciplinare: FIS/01 – Fisica sperimentale; un posto – settore concorsuale: 02/D1 – settore scientifico-disciplinare: FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina);

Dipartimento di giurisprudenza: un posto – settore concorsuale: 12/A1 – settore scientifico-disciplinare: IUS/01 – Diritto privato; un posto – settore concorsuale: 12/D1 – settore scientifico-disciplinare: IUS/10 – Diritto amministrativo;

Dipartimento di ingegneria: un posto – settore concorsuale: 08/A1 – settore scientifico-disciplinare: ICAR/01 – Idraulica; un posto – settore concorsuale: 08/B2 – settore scientifico-disciplinare: ICAR/08 – Scienza delle costruzioni; un posto – settore concorsuale: 09/D2 – settore scientifico-disciplinare: ING-IND/24 – Principi di ingegneria chimica; un posto – settore concorsuale: 09/B3 – settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale; un posto – settore concorsuale: 09/F2 – settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 – Telecomunicazioni; un posto – settore concorsuale: 08/B1 – settore scientifico-disciplinare: ICAR/07 – Geotecnica; un posto – settore concorsuale: 09/C2 – settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10 – Fisica tecnica industriale; un posto – settore concorsuale: 09/A3 – settore scientifico-disciplinare: ING-IND/15 – Disegno e metodi dell’ingegneria industriale;

Dipartimento promozione della salute, materno-infantile, di medicina interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro» (PROMISE): un posto – settore concorsuale: 06/N1 – settore scientifico-disciplinare: MED/50 – Scienze tecniche mediche applicate;

Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali (SAAF): un posto – settore concorsuale: 07/A1 – settore scientifico-disciplinare: AGR/01 – Economia ed estimo rurale; un posto – settore concorsuale: 07/B2 – settore scientifico-disciplinare: AGR/05 – Assestamento forestale e selvicoltura; un posto – settore concorsuale: 07/C1 – settore scientifico-disciplinare: AGR/09 – Meccanica agraria;

Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche: un posto – settore concorsuale: 13/A2 – settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02 – Politica economica; un posto – settore concorsuale: 13/B1 – settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 – Economia aziendale;

Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione: un posto – settore concorsuale: 11/E2 – settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 – Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione; un posto – settore concorsuale: 11/A3 – settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 – Storia contemporanea.



Per presentare la propria candidatura a questo concorso c’è tempo fino al prossimo 13 luglio 2023, secondo le modalità descritte nel bando integrale, alla cui lettura si rimanda per conoscere i dettagli relativi ai requisiti per ogni posizione.

Subito lavoro Sicilia: Università di Catania

Anche l’Università di Catania è alla ricerca di personale: nello specifico, Unict ha rilasciato un bando che mira all’assunzione di professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti. Per presentare la propria candidatura per questo concorso c’è tempo fino al prossimo 16 luglio 2023, in via telematica seguendo le indicazioni presenti sul bando integrale.

Inoltre, si rimanda alla lettura del bando completo anche per conoscere i requisiti per le singole posizioni promosse, considerando che è previsto anche un numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare per ogni posizione.

Offerte lavoro Sicilia: ASP di Enna

L’ultima offerta tra i concorsi Sicilia è quella promossa dall’ASP di Enna, la quale è alla ricerca di 38 unità da impiegare in vari profili professionali. Le posizioni prevedono un contratto a tempo determinato e sono le seguenti:

un posto di tecnico audiometrista;

due posti di logopedista;

tredici posti di fisioterapista;

due posti di ortottista;

un posto di ostetrica;

quattro posti di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria;

tre posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

due posti di tecnico di neurofisiopatologia;

dieci posti di tecnico sanitario di radiologia medica.

La scadenza per la presentazione delle domande, da effettuare per via telematica è prevista per il 29 giugno 2023. Si rimanda alla lettura del bando integrale per conoscere i requisiti richiesti per ogni posizione aperta.