Meteo Sicilia, allerta “gialla” in due province: previsti forti venti e pioggia

Meteo Sicilia: diramata per domani, mercoledì 15 marzo, l'allerta "gialla" per parte dell'Isola. Previsti forti venti, e non solo: il nuovo avviso della Protezione Civile nel dettaglio.

Meteo Sicilia: nel corso delle prossime ore parte dell’Isola dovrebbe essere interessata da condizioni meteo avverse. È quanto indicato dall’ultimo avviso regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico diffuso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Si precisa che questo resterà valido fino alle ore 24:00 di domani, mercoledì 15 marzo 2023.

Meteo Sicilia: il nuovo avviso nel dettaglio

Secondo quanto indicato dal nuovo avviso regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, le condizioni meteo avverse dovrebbero riguardare, in particolare, la Sicilia settentrionale, area per cui (in parte) è stata diramata l’allerta “gialla”. Le province interessate, in particolare, sarebbe due: il Palermitano e il Messinese.

L’avviso, più in generale, indica che sono previste per la giornata di domani (mercoledì 15 marzo) precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Non si escludono, poi, venti “da forti a burrasca dai quadranti settentrionali”. Inoltre le temperature massime dovrebbero risultare localmente in calo.

“Agitati – si legge, infine, in merito ai mari – il Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia; molto mossi gli altri mari, tendente ad agitato, in serata, lo Ionio”.

Di seguito un’immagine tratta dall’ultimo avviso regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico diffuso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile.