Tangenziale di Catania, nuovo incidente stradale: coinvolti 4 veicoli e una moto

Nuovo incidente stradale lungo la Tangenziale di Catania: i primi dettagli emersi.

Nuovo incidente stradale, questa volta lungo la Tangenziale di Catania. Secondo quanto riportato da CataniaToday, per via del sinistro, in corrispondenza del chilometro 2,800 la carreggiata è stata temporaneamente chiusa in direzione nord, a San Giovanni La Punta.

Si registrerebbero lunghe code lungo il tratto di strada tra San Gregorio e Canalicchio.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente ma emergerebbe già che una moto e ben quattro veicoli sono stati coinvolti.

Sul posto sono giunte le squadre di Anas e delle Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di gestire al meglio la viabilità e riaprire rapidamente la carreggiata.

Sono in corso gli accertamenti.

In aggiornamento…