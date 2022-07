Pagamento pensioni agosto 2022: il calendario

Pagamento pensioni agosto 2022: dopo lo stop dello stato di emergenza non vi è più il pagamento in anticipo. Ecco il calendario e le date dell'accredito.

Pagamento pensioni agosto 2022: dopo la fine dello stato di emergenza anche per quanto riguarda il pagamento della pensione è stato fatto un passo indietro ed i pagamenti non sono più anticipati come lo erano in piena pandemia. Ecco il calendario per il mese di agosto.

Il calendario

Come ogni mese, per il pagamento pensioni agosto 2022, si seguirà un calendario specifico per chi ritira la propria somma negli sportelli di Poste Italiane. Il calendario è così articolato seguendo la prima lettera del cognome in modo tale da non creare confusione e assembramenti durante il ritiro della somma spettante.

Dalla A alla C lunedì 1° agosto;

dalla D alla K martedì 2 agosto;

dalla L alla P mercoledì 3 agosto;

dalla Q alla Z giovedì 4 agosto.

Lo scaglionamento delle iniziali del cognome va verificato negli avvisi affissi in ciascun ufficio postale di riferimento e bisogna accertarsene prima di recarsi a ritirare la somma.

I titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution ed i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno di conseguenza prelevare l’importo dagli oltre 7mila ATM Postamat a partire dalla mattina del 1° Agosto 2022.

Per tutti coloro che ricevono la pensione direttamente sul proprio conto bancario, sarà disponibile a partire da giorno 1 agosto 2022.

Consegna presso il proprio domicilio

Poste Italiane ricorda che per i cittadini di età superiore a 75 anni è possibile richiedere, delegando l’Arma dei Carabinieri, il pagamento pensione agosto 2022, direttamente presso il proprio domicilio.

Pensione più alta ad agosto 2022

Con il cedolino della Pensione di agosto 2022, i cittadini che per primi hanno inviato le dichiarazioni 730, potrebbero ricevere il Rimborso Irpef sulla Pensione INPS.



Tuttavia, non tutti i pensionati riceveranno l’eventuale rimborso ad agosto 2022, in quanto quest’anno la campagna fiscale è partita in ritardo (se paragonata con gli ultimi anni) e diversi cittadini potranno ottenere la cifra aggiuntiva a partire dalla pensione del mese di settembre.