Meteo Sicilia, temperature in calo e piogge in arrivo: le previsioni

Meteo Sicilia: secondo i dati riportati dagli esperti di 3Bmeteo nel week-end è previsto una diminuzione dell'anticiclone, con nuvolosità sparsa venerdì e domenica.

Meteo Sicilia: temperature ancora alte nell’isola, ma secondo le analisi degli esperti di 3Bmeteo in questo fine settimana sarà previsto un calo di temperature e la possibilità di rovesci nelle province di Enna, Messina, Palermo e Trapani. “L’Isola sarà sotto l’egida dell’anticiclone africano fino a giovedì – affermano gli esperti di 3Bmeteo – con tempo stabile e soleggiato e con clima molto caldo”.

Meteo Sicilia: anticiclone in diminuzione

Ma da venerdì 8 luglio 2022 la situazione dovrebbe cambiare: infatti è previsto un leggero calo di temperature con la possibilità di qualche rovescio o la presenza di nuvolosità nelle seguenti città.

Enna con una temperatura massima di 27 °C e una minima di 17 °C;

con una temperatura massima di 27 °C e una minima di 17 °C; Messina con una temperatura massima di 31 °C e una minima di 26 °C;

con una temperatura massima di 31 °C e una minima di 26 °C; Palermo con una temperatura massima di 30 °C e una minima di 25 °C.

A Catania, durante la serata di venerdì sono attesi rovesci e temperature minime di 21 gradi.

Sabato 9 luglio e domenica 10 luglio

Meteo Sicilia: sabato ritorna il sereno con un calo di temperature rispetto ai giorni afosi appena trascorsi: le uniche città che raggiungeranno temperature leggermente più alte saranno Agrigento e Catania con 32 °C e Siracusa con 33 °C durante le ore pomeridiane e una minima di 21 °C e 23 °C per le prime due e di 20 °C per la terza, durante le ore notturne.

Per domenica, invece, è prevista nuvolosità nelle seguenti città:

Catania (minima 21 °C, massima 31 °C);

(minima 21 °C, massima 31 °C); Palermo (minima 24 °C, massima 28 °C);

(minima 24 °C, massima 28 °C); Ragusa (minima 15 °C, massima 30 °C);

(minima 15 °C, massima 30 °C); Siracusa (minima 19 °C, massima 32 °C).

Agrigento è l’unica città con una temperatura alta che raggiungerà i 33 °C, mentre la minima raggiungerà i 18 °C.

Venti forti

Gli esperti di 3Bmeteo segnalano anche la possibilità che ci siano venti forti nel week-end. Nelle giornate di venerdì e sabato il vento forte sarà previsto a Messina per poi attenuarsi la domenica.

Le previsioni di oggi

Per la giornata di oggi, come riportato dal bollettino della protezione civile diffuso ieri, è prevista l’allerta rossa nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Per Catania, Messina, Siracusa, Trapani prevista l’allerta arancione.

Il picco delle temperature è previsto nelle seguenti città: