Whatsapp, incognito: nuova funzione per garantire la privacy dell’utente

WhatsApp, incognito: maggiore tutela della privacy in arrivo per tutti gli utenti dell'applicazione di messaggistica istantanea tra le più utilizzate nel mondo intero.

Whatsapp, incognito: una grande novità in arrivo per gli utenti del servizio di messaggistica istantanea Whatsapp. Infatti, sebbene sia usata da tantissimi utenti, in molti non apprezzano le regole della privacy e della visibilità previste dall’app. Ma per coloro i quali amano la riservatezza o semplicemente non vogliono che le proprie informazioni siano disponibili per tutti è in arrivo una grande novità. Infatti, Dopo l’eliminazione delle spunte blu è il turno di una nuova funzione che aiuterà ad incrementare la tutela della privacy.

Whatsapp: incognito

Secondo uno screenshot pubblicato da Wabetainfo, sembrerebbe che gli sviluppatori dell’applicazione stiano lavorando a una sorta di modalità Incognito per garantire una maggiore privacy a tutti gli utenti registrati. La nuova funzione, infatti, permetterà di non essere visibili anche quando si è online.

Quali opzioni disponibili

WhatsApp, incognito: non importa quale sarà l’azione in corso in quel determinato momento (scrivere un messaggio, l’invio di una foto o di un vocale), ma si rimarrà invisibili e si potrà decidere anche verso chi, attraverso l’opzione di scelta:

visibile a tutti;

ai contatti;

eccetto alcuni contatti;

nessuno.

Una novità che ricorda la modalità in incognito già utilizzata dai vari browser per non lasciare tracce. Non è ancora stata resa nota, però, una data concreta per la sua entrata in vigore. Secondo alcune indiscrezioni sarà disponibile in futuro per le versioni beta di WhatsApp per iOS.

WhatsApp, incognito: come utilizzare la nuova funzione

Attraverso l’immagine pubblicata da Wabetainfo, viene mostrato come poter attivare questa novità: Il primo passaggio è quello di selezionare chi potrà vedere le informazioni personali, cliccando privacy dalle Impostazioni. Ci saranno, inoltre, due diverse modalità tra cui sarà possibile scegliere: