Max Angioni, via al tour del comico di LOL: doppia data in Sicilia

Max Angioni in Sicilia: tra le date del tour del comico che ha partecipato a LOL2 sono presenti anche due tappe nell'Isola previste per l'estate 2022.

Max Angioni ha lanciato il suo tour estivo 2022 e, tra le varie tappe toccherà anche la Sicilia. Si tratta del “Miracolato Tour” che porterà il comico in giro per l’Italia e per ben due serata nell’Isola. Il comico di Como ha intrapreso un tour professionale partendo dal suo primo amore: il teatro. Passando per Zelig, Colorado e Italia’s Got Talent, è approdato a LoL2 negli ultimi mesi.

La doppia tappa in Sicilia coinvolgerà due province agli opposti dell’isola, in modo da accontentare il pubblico siciliano e senza doversi necessariamente spostare per partecipare allo spettacolo. Infatti, il 22 Agosto il comico sarà a Villa Filippina a Palermo e il 23 agosto all’Anfiteatro Comunale di Zafferana Etnea. Per tutte le informazioni relative al tour si suggerisce di seguire la pagina Facebook del cantante, mentre per acquistare i biglietti sarà necessario accedere all’evento al quale si parteciperà tramite TicketOne.