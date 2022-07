Delta Acquaridi e Perseidi, le stelle cadenti in arrivo: quando è atteso il picco

Occhi al cielo, tornano i più famosi sciami meteorici estivi: le Delta Acquaridi e le Perseidi. Quando sarà il miglior momento per osservarli?

Anche il mese di luglio 2022 sta per finire: nel corso di un’estate caratterizzata da forti temperature, si avvicinano almeno quelli che sono considerati dei veri e propri appuntamenti annuali, attesi più che mai. A cosa riferirsi se non agli sciami meteorici estivi? Brillanti e particolarmente amati, con l’arrivo del mese di agosto se ne attendono in particolare due, particolarmente celebri.

Delta Acquaridi

Naturalmente, si tratta innanzitutto delle Delta Acquaridi: come le “sorelle” Eta Acquaridi, ben visibili a maggio e probabilmente generate dalla celebre Cometa di Halley, anche le Delta Acquaridi sono provenienti dall’antichissima costellazione dell’Acquario, una tra le più grandi conosciute. Hanno due componenti: le Sud Delta Acquaridi e le Nord Delta Acquaridi.

Sebbene si possano scorgere in modo sfuggente sin dalla fine del mese di giugno, il picco delle Sud Delta Acquaridi è previsto, quest’anno, proprio per la fine di luglio: in questi giorni se ne potrebbero ammirare diverse all’ora.

La fortuna, tra l’altro, sembra essere quest’anno dalla parte degli osservatori: a differenza degli altri anni, caratterizzati dalla presenza della Luna nella volta celeste, il cielo sarà invece oscuro e sgombero dal luminosissimo satellite.

Perseidi

E se la fortuna non dovesse essere dalla parte dei “cercatori” delle Delta Acquaridi, sono in arrivo anche le più famose Perseidi: sciame meteorico proveniente da un’altra cometa, la Swift-Tuttle, sono ben visibili a partire dalla seconda decade del mese di agosto.

Tuttavia incombe un “ostacolo”: si attende proprio per il 12 agosto, momento del picco massimo delle Perseidi, la Luna piena. Il 2022, dunque, sarà un anno difficile in materia di avvistamenti: ma, comunque, occhi al cielo per scorgere anche la più flebile luce di una “stella cometa” ed esprimere il proprio desiderio.