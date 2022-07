Catania, ZTL attiva in centro storico: le zone coinvolte

Via alla fase di pre-esercizio della Zona a Traffico Limitato situata al Centro Storico di Catania: le zone interessate e come richiedere l'accesso alle area coinvolte.

Diventa finalmente effettiva la Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico, con epicentro piazza Ogninella e via Pulvirenti, nei pressi del Teatro Massimo Bellini: area molto ampia in cui sono già funzione, in fase di pre-esercizio, impianti automatizzati di telecamere installati per rendere accessibile la zona solo auto dei residenti e di quelli specificatamente autorizzati delimitata dal perimetro comprendente:

Via Antonino Di Sangiuliano;

Via Antonio Mancini;

Via Monsignor Ventimiglia;

Via Euplio Reina;

Via della Loggetta;

Via Santa Maria del Rosario;

Via Sant’Agata;

Via Vittorio Emanuele II;

Via Leonardi;

Via Valle;

Via Landolina.

La fase di pre-esercizio sarà temporanea: le multe, per cui, non scatteranno per gli indisciplinati almeno fino al 28 luglio, momento nel quale il provvedimento diverrà effettivo. Le telecamere sono già state posizionate in Via Euplio Reina, dopo l’incrocio con via della Loggetta, Piazza Ogninella, Via Sant’Orsola, Via Giuseppe Perrotta, Piazza Scammacca, Via Pulvirenti, Via Sant’Agata, dopo l’incrocio con Via Santa Maria del Rosario, Via Mazza, Via Leonardi, dopo l’incrocio con Via Valle, infine in Via Maria Callas (ex via Birreria).

Coloro i quali hanno diritto ad entrare, residenti e specificatamente autorizzati, potranno attivare il servizio di rilascio dei pass di ingresso all’interno della suddetta area online, collegandosi alla piattaforma web del sito AMTS, alla sezione “rilascio permessi”, richiedendo così il pass elettronico per l’accesso alla ZTL d’interesse.