Uomo gambizzato a Catania: gli spari forse per una lite con i vicini

Un uomo è stato ferito alla gamba con colpi di arma da fuoco: si indaga sulle cause ma emerge già un'ipotesi.

A Catania, più in particolare nel rione di Librino, un uomo di 65 anni è stato ferito con colpi di arma da fuoco a una gamba. Dietro l’episodio, forse dei diverbi con i vicini: ad ogni modo la squadra mobile della Questura, coordinata dalla Procura, starebbe già indagando.

Nel frattempo il 65enne è stato trasportato all’Ospedale San Marco e ricoverato in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.