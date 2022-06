Meteo Sicilia, ancora ondate di calore e afa: nel weekend fino a 41 gradi

Meteo Sicilia: continua il caldo afoso che ha caratterizzato la Sicilia negli ultimi giorni. Per questo weekend, previste temperature fino a 41 gradi.

Meteo Sicilia: la stagione estiva è iniziata ufficialmente martedì 21 giugno con il solstizio d’estate, e anche le temperature ne confermano l’arrivo. In questi giorni, la Sicilia è stata caratterizzata da ondate di calore e afa, con temperature alte, sopra i 30 gradi.

Meteo Sicilia: 40 gradi in arrivo

Secondo le previsioni di iLMeteo.it, sarà un venerdì di grande caldo in tutta la Sicilia, con temperature a ridosso dei 40 gradi e con Siracusa che dovrebbe toccare anche i 41. Venti deboli e moderati, e mari poco mossi.

Oltre alla città di Siracusa, il gran caldo interesserà in particolare le città di Catania, Agrigento e Ragusa, con temperature massime che oscillano tra i 38 e i 39 gradi, mentre le minime dai 20 ai 26. La temperatura massima più bassa si dovrebbe registrare a Trapani, con 32 gradi mentre la minima sarà di 23.

È già allerta siccità in diverse zone, oltre all’allerta rossa per rischio incendi, già diramata dalla Protezione Civile.

Meteo Sicilia: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia: giornate di sabato e domenica che presenteranno lo stesso scenario di questo venerdì. A mantenere il primato sarà sempre la città di Siracusa, con 41 gradi di massima previsti sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Venti sempre deboli e moderati.

Nessuna fascia oraria, dunque, dove il cielo della Sicilia presenterà qualche nuvola, ma solo caldo afoso, anche nelle ore di tarda serata. A Siracusa, 30 gradi previsti anche intorno alle ore 21, nelle serate di sabato e domenica.

Meteo Sicilia: la situazione a Catania

Weekend molto caldo anche a Catania, la città più calda dopo Siracusa. Nel capoluogo etneo, le temperature toccheranno, infatti, i 39 gradi di massima, mentre la minima si fermerà a 24 gradi. Nessuna traccia di nubi sparse nel corso dell’intero weekend. Sempre secondo le previsioni di iLMeteo.it, la situazione sarà pressoché analoga anche per la prossima settimana.

Allerta rossa per rischio incendi già diramata a Catania e provincia, dove in queste ore sono avvenuti diversi interventi da parte dei vigili del fuoco per roghi di sterpaglie.