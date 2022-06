Meteo Sicilia, è “allerta rossa” in alcune zone dell’Isola: le temperature

In Sicilia tornano a salire le temperature, diramata dalla Protezione Civile allerta arancione e in una provincia allerta rossa per ondate di calore.

Tornano a salire vertiginosamente le temperature in Sicilia. La Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione e rossa per ondate di calore e rischio incendio in tutta l’Isola.

Weekend di fuoco

Un’ondata di calore colpirà il suolo siciliano a partire da questo weekend e proseguendo per l’intera settimana successiva. Secondo gli esperti sono previste temperature massime che toccheranno o supereranno i 40°C da giovedì, portando molta afa lungo le coste siciliane e in alcune delle zone più interne. A Ragusa massima allerta rossa per il rischio di incendi e ondate di calore.

Le province più calde