Meteo Sicilia, oggi è “allerta gialla”: nel wekeend di nuovo caldo e sole

Meteo Sicilia: allerta gialla in alcune zone dell'isola nella giornata di oggi. Bel tempo in tutta l'isola per quanto riguarda le giornate di sabato e domenica.

Meteo Sicilia: lieve allontanamento dalla fase di caldo che ha interessato l’isola in questi giorni. Allerta gialla diramata dalla protezione civile nelle zone del palermitano, del messinese e dell’ennese. Allarme che rientrerà già nelle giornate di sabato e domenica.

Meteo Sicilia: temporali in arrivo

Secondo le previsioni di iLMeteo.it, sarà un venerdì caratterizzato da precipitazioni, anche di carattere temporalesco, nelle zone di Palermo, Messina ed Enna. Il maltempo dovrà interessare il territorio palermitano già in tarda mattinata e nel primo pomeriggio, così come nel messinese dove però non sono previste piogge temporalesche. Pioggia anche nella serata di oggi per quanto riguarda Enna e temporali previsti in tarda mattinata. A Palermo, temperature minime di 23 gradi e massime di 25 mentre a Messina 21 di minima e 25 di massima. Temperature più autunnali ad Enna, complice anche la posizione geografica, con la minima di 13 gradi e la massima di 19 gradi.

Venti moderati in tutte e tre le città interessate dall’allerta gialla diramata dalla protezione civile.

Bel tempo che tornerà a caratterizzare le città “allertate” nelle giornate di sabato e domenica, seppur con un lieve calo termico. A Palermo, la massima si aggirerà intorno ai 28 gradi, 29 a Messina e 25 per quanto riguarda Enna. Le città più calde saranno Siracusa e Agrigento, con temperature massime che toccheranno i 33 gradi.

Meteo Sicilia: la situazione a Catania

Meteo Sicilia: allerta gialla che non interesserà il capoluogo etneo, che resterà caratterizzato dal bel tempo ma non dalle temperature molto alte dei giorni scorsi. Nella giornata di oggi, infatti, a Catania la temperatura minima sarà di 21 gradi mentre la massima toccherà i 28, con venti moderati e nubi sparse.

Giornate più calde quelle di sabato e domenica, con cielo sereno e temperature massime che arriveranno a toccare anche i 33 gradi, mentre la minima sarà di 21.

Sempre secondo le previsioni di iLMeteo.it, la situazione resterà stabile per tutta la prossima settimana.