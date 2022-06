Meteo Sicilia, prossimi giorni tra temporali e sole: le previsioni per il weekend

Meteo Sicilia: i prossimi giorni saranno caratterizzati da un clima incerto. In una provincia, poi, dovrebbero verificarsi anche temporali, almeno per qualche ora.

Meteo Sicilia: dopo tanta afa, cosa riserverà questo weekend? Previsto un cambio di rotta per tutta la Penisola.

Arriva ciclone “autunnale”

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito IlMeteo.it, annuncia l’arrivo in Italia di un ciclone “autunnale”, che trascinerà con sé forti piogge, tracollo termico e venti di burrasca forte con mare agitato.

Questo cambio di rotta andrebbe, a detta dell’esperto, attribuito alla spinta verso Nord dell’Anticiclone delle Azzorre, in movimento verso le Isole Britanniche.

“Sul fianco orientale dell’alta pressione azzorriana si attiverà una rapidissima discesa di aria polare marittima dal Mare del Nord verso Germania e Balcani” ed anche la Penisola verrà interessata.

Registrate abbondanti precipitazioni dalle Alpi verso il Nord-est e maltempo in espansione verso tutto il settore adriatico.

Già domani, venerdì 10 giugno, si scorgeranno gli effetti di questo nuovo fenomeno. Di fatto, se al Nord dovrebbe permanere il sole, al Centro sono attesi rovesci intensi e al Sud maltempo con acquazzoni e vento forte da Nord-Est.

La situazione dovrebbe migliorare sabato, con sole al Nord e ed ultimi addensamenti sul basso versante adriatico al Sud.

Meteo Sicilia: le previsioni nel dettaglio

Cosa accadrà, nel dettaglio, in Sicilia? Secondo le previsioni de IlMeteo.it, venerdì 10 giugno nubi sparse caratterizzeranno diverse province, per esempio l’Agrigentino e il Messinese. Cielo poco nuvoloso a Catania, dove le temperature sfioreranno al massimo i 28 gradi.

Ad Enna attesa una debole pioggia mentre per il Palermitano sono previsti persino temporali e schiarite. Le temperature massime in Sicilia, ad ogni modo, non dovrebbero superare i 28 gradi.

Per sabato atteso un nuovo aumento delle temperature, per esempio nell’Agrigentino, e sole ovunque, eccezion fatta per Ragusa, Siracusa e Trapani.

Per quanto concerne le previsioni meteo Catania, per sabato sono previsti sole ed una temperatura massima di 31 gradi.

Domenica di nuovo tutti al mare: dovrebbero salire ulteriormente le temperature e il sole dovrebbe splendere alto in tutta l’Isola.