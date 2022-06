Protezione Civile Sicilia, allerta rossa in alcune zone dell’Isola per rischio incendi

Il bollettino di oggi della Protezione Civile riporta stato di allerta rossa in alcune zone della Sicilia e di preallerta in gran parte dell'Isola per l'alto rischio di incendi.

Per la giornata di oggi, il bollettino della Protezione Civile indica gran parte della la Sicilia in preallerta arancione, mentre alcune zone si trovano in stato allerta rossa. Come riportato nel bollettino: “una saccatura atlantica interesserà progressivamente tutta l’Italia e porterà un generale peggioramento su gran parte delle regioni peninsulari, in particolare sulla fascia adriatica, con fenomeni temporaleschi anche intensi, un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali e un sensibile calo delle temperature”.

A questo si aggiungono i venti che saranno da moderati a forti dai quadranti settentrionali. Inoltre, come anticipato, è prevista un’allerta rossa che riguarda le province di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa. Infine, oggi si registrano 29° a Catania e Messina e 28° a Palermo. Tuttavia, per la giornata di domani, le temperature previste sono più basse: Catania con 28°, Messina con 24° e a Palermo ci saranno 25°.