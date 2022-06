18App, adesioni entro agosto: come funziona

Il bonus cultura o meglio conosciuto come 18 app permette di ottenere 500 euro da spendere in diversi modi. Ecco di seguito tutte le info per richiederlo.

Il bonus 18App è riservato a tutti i nati nel 2003 che fino al 31 agosto 2022 si registreranno per ottenere un bonus di 500 euro spendibile in diversi modi.

Il bonus cultura, infatti, i neo diciottenni potranno spenderlo in diversi modi:

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

libri (inclusi audiolibri e libri elettronici, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione); titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

corsi di musica;

corsi di teatro;

corsi di lingua straniera;

prodotti dell’editoria audiovisiva;

abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

Per richiederlo c’è tempo fino al 31 agosto e sarà necessario collegarsi sul sito di 18App utilizzando lo SPID o la carta d’identità elettronica. Il bonus potrà essere utilizzato fino al 28 febbraio 2023.