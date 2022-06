Meteo Sicilia, picchi fino a 40 gradi nel weekend: le previsioni

Meteo Sicilia, il caldo inizia a farsi sentire su tutta l'Isola, ecco le previsioni del weekend- Attesi 40 gradi.

Meteo Sicilia, nell’Isola le temperature sono in forte aumento, i venti saranno deboli soprattutto sulle coste occidentali dell’Isola, di conseguenza il caldo non lascia la Sicilia, sta arrivando secondo gli esperti l’anticiclone africano. Quest’ultimi hanno dichiarato: “Si è aperta una lunga fase stabile, soleggiata e all’insegna di un marcato rialzo delle temperature sulle regioni meridionali. Per novità degne di nota occorrerà attendere il 7-8 giugno. Intanto, nelle aree più interne della Sicilia sono previsti picchi di 38 o 40 gradi, ovvero tra Nisseno orientale, Ennese, Piana di Catania e alto Siracusano”.

Nella giornata di oggi 3 giugno, sono attese alte temperature con un forte sole. Catania e Siracusa sono tra le città più colpite dal caldo, infatti la massima toccherà ben 36 gradi, ma la città più calda sarà sicuramente Siracusa dove ci sarà una temperatura massima di 37 gradi.

Meteo Sicilia: ecco le previsioni di sabato 4 giugno

La giornata di sabato 4 giugno sarà molto soleggiata, ma anche molto calda per tutta la Sicilia, a Catania è prevista una minima di 24 gradi ed una massima di 37 gradi, mentre a Palermo è prevista una temperatura minima di 22 gradi, ed una massima di 32 gradi. A Messina è prevista qualche nuvola ma la temperature restano alte: si prevede una minima di 23 gradi ed una massima di 34 gradi. Anche nella giornata di sabato, la città più colpita dal caldo sarà Siracusa, con una massima di 38 gradi, seguono Ragusa con 37 gradi, Agrigento sempre con 37 gradi e Catania.

Meteo Sicilia: le previsioni di giorno 5 giugno

Anche la giornata di domenica 5 giugno, sarà una giornata dominata dal caldo per tutta la Sicilia. Infatti, i venti saranno moderati o deboli in gran parte del territorio. Anche nella giornata di domenica, la città più attaccata dal caldo sarà Siracusa, dove la massima prevista è di 40 gradi, mentre la minima prevista è di 20 gradi. Nel capoluogo etneo invece è prevista una temperatura minima di 25 gradi ed una massima di 39 gradi, a Palermo invece la situazione è molto simile a quella di sabato, è prevista dunque una massima di 23 gradi ed una massima di 34 gradi.