Stasera in TV, in onda “Creed II” e “John Wick 3”

Giornata impegnativa a lavoro, perché perdere tempo a cercare cosa guardare in TV? Ecco i consigli della redazione di LiveUniCT sulla programmazione televisiva di questa sera.

John Wick 3 – Parabellum [Rai 4, ore 21.04]: John Wick, in fuga e con una grossa taglia sulla testa, ha solo un’ora di tempo per riuscire a trovare una via di fuga da New York City. Riuscirà a mettersi in salvo, lottando e uccidendo?

Creed II [TV8, ore 21.30]: Adonis Creed, affronterà un avversario legato al passato della sua famiglia nella sfida della sua vita. Un profondo dubbio si insinua nella sua mente: per cosa vale la pena combattere? Una scoperta di sé e della propria famiglia con al fianco Rocky Balboa.

Prima ti sposo, poi ti rovino [Twentyseven 27, ore 21.10]: Miles e Marylin, lui avvocato divorzista, lei in cerca di un matrimonio conveniente. Scatterà la scintilla?