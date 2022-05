Rischio incendi, allerta rossa per gran parte della Sicilia: l’avviso

Rischio ondate di calore: ecco il livello di allerta per il Catanese e le altre province dell'Isola.

Il weekend oramai alle porte potrebbe riservare persino qualche pioggia ma, nel frattempo, per la giornata di oggi gran parte della Sicilia rientra nella fascia rossa (attenzione) per rischio incendio, mentre la città di Palermo presenta un livello 1 per ondate di calore.

In particolare, dall’ultimo avviso diffuso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, si evince che il massimo livello di allerta per rischio incendi riguarda le seguenti province:

Palermo;

Agrigento;

Caltanissetta;

Enna;

Messina.

Contraddistinte, al contrario, dal colore arancione altre province. Diramato lo stato di preallerta, in particolare, per:

Trapani;

Catania ;

; Ragusa;

Siracusa.

Ondate di calore

Per il Palermitano, come già anticipato, è previsto un livello 1 di rischio per ondate di calore. Si ricorda che per le aree che rientrano nel livello 1, sono previste delle temperature che, per quanto elevate, non sono un rischio rischio per la salute dell’uomo. Ma rimangono sempre da controllare, perché possono anticipare condizioni a rischio.

Cosa indicano, invece, gli altri livelli?

livello 2: le temperature elevate possono avere degli effetti negativi sulla salute.

livello 3: ondate di calore che persistono per tre o più giornii consecutivi e che portano ad adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio.

Le temperature percepite

Per la giornata di oggi, per quanto riguarda le previsioni meteo Catania, si indicano 27 ° percepiti, A Messina 26° e a Palermo 30° (città di livello uno per ondate di calore).

Per domani, invece, previsti a Catania 29° percepiti. A Messina 28° ed a Palermo 26°.