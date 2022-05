Meteo Sicilia, in arrivo temporali: le previsioni per il weekend

Meteo Sicilia: breve parentesi all'insegna del maltempo, anche nell'Isola. Attesi, in alcune province dell'Isola, persino fenomeni temporaleschi. Le previsioni.

Meteo Sicilia: bel tempo momentaneamente “accantonato”. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, il weekend della Penisola presenterà uno scenario diverso rispetto alla lunga fase di caldo dei precedenti giorni.

Tra maltempo e nuovo anticiclone

Sarà, infatti, un weekend all’insegna del freddo, con precipitazioni, anche di carattere temporalesco, venti e un forte abbassamento delle temperature dovuto ad una massa polare proveniente dalla Svezia che porterà a cali termici di 10-12 gradi al Nord così come al Centro-Sud. Maltempo che interesserà anche il Sud, soprattutto parte della Sicilia, per via dell’arrivo di un ciclone dalla Sardegna.

Si tratterà solo di una breve parentesi che poi lascerà spazio ad un anticiclone africano, con temperature ancora più calde (con picchi fino 38 gradi). Ma quest’ultimo, sempre secondo quanto riportato da iLMeteo.it, dovrebbe arrivare a metà della prossima settimana. Si tratta, dunque, di una proiezione ancora da confermare.

Il weekend

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, avverte che il primo cambiamento significativo avverrà nella giornata di sabato. Al Nord, ci saranno venti forti di bora e rovesci intensi sul Triveneto al mattino, in estensione verso il Nord-Ovest ed il Centro Italia; vento forte che interesserà anche la fascia adriatica.

Nella giornata di domenica, ci sarà una maggiore probabilità di acquazzoni che interesserà, invece, le Regioni centrali. Situazione diversa al Sud, dove resisterà il caldo con temperature massime fino a 28 gradi.

Meteo Sicilia: la situazione a Catania e altrove

A Catania, previste già da oggi piogge e schiarite, con un leggero calo delle temperature e con venti fino a 29 chilometri orari. Situazione analoga nel resto dell’Isola, dove sono attese lievi precipitazioni. Tuttavia, per le giornate di sabato e di domenica non sono previste precipitazioni nel capoluogo etneo.

Le previsioni meteo per sabato, invece, prevedono rovesci (anche di carattere temporalesco) a Palermo ed Enna, con temperature massime di 24 gradi per il capoluogo siciliano e di 22 gradi per la seconda città.

Le città più calde saranno Catania e Siracusa, con temperature che toccheranno rispettivamente i 28 e i 30 gradi.

Bel tempo in tutta l’Isola per quanto riguarda la giornata di domenica, con Siracusa che dovrebbe arrivare a toccare anche i 33 gradi. Un primo assaggio, insomma, di quanto previsto a metà della prossima settimana, con l’arrivo del “gigantesco” anticiclone africano.

A Catania, sarà, invece, di 30 gradi la temperatura massima prevista per questa ultima domenica di maggio. Le previsioni meteo Catania per questa domenica, insomma, confermano l’ormai imminente arrivo della stagione estiva.