Nuove rotte all’Aeroporto di Catania: voli diretti per Firenze e Barcellona

Fino a sette voli settimanali verso gli aeroporti di Firenze e Barcellona. Ecco le nuove tratte estive Vueling.

Nuove rotte Vueling dall’aeroporto di Catania per l’estate 2022. A comunicarlo è la Sac. Nello specifico, la compagnia aerea spagnola collegherà per tutto il periodo estivo con rotte dirette Catania con Firenze e Barcellona con fino a sette frequenze settimanali per ogni tratta.

Vueling punta sull’Italia

“Vueling continua a puntare sull’Italia – ha commentato il Network Director di Vueling Jordi Pla Pintre – confermandosi un vettore chiave per il Paese. L’obiettivo è quello di mantenere una posizione salda nel mercato e continuare a offrire rotte interessanti ai nostri passeggeri, con servizi dedicati e un’esperienza di volo sempre più sostenibile“.

Per l’estate 2022, infatti, Vueling opererà 56 rotte in 16 aeroporti italiani. Grazie alla sua rete, la compagnia aerea spagnola è in grado di offrire 330 rotte, di cui 224 a livello internazionale, con grande concentrazione negli aeroporti di Londra Gatwick e Parigi Orly. Fino al 29 ottobre, Vueling prevede un totale di 113 destinazioni in 31 paesi, raggiungendo un livello molto simile a quello del 2019.

Nuove rotte per l’estate

Nuove rotte per l’estate anche da altri aeroporti italiani. Per esempio, dall’aeroporto di Cagliari, Vueling offre fino a 7 frequenze settimanali con il collegamento diretto con Barcellona.

La stessa città catalana sarà collegata anche con Alghero fino a 3 frequenze a settimana. Da Bergamo, invece, ci sarà una rotta diretta per Parigi.