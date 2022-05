Università, post pandemia l’80% degli studenti italiani preferisce l’e-learning

L'emergenza sanitaria ha cambiato molte cose, tra queste il mondo universitario: ecco i dati emersi dalle varie ricerche sull'argomento.

L’80% degli studenti italiani, ovvero 8 su 10, dichiara di preferire l’e-learning e la possibilità di seguire i corsi universitari da remoto: questo è ciò che è emerso dall’ultima infografica dell’Unicusano, elaborata su un campione di oltre 8mila studenti.

La pandemia, infatti, ha cambiato anche le abitudini di chi frequenta gli atenei con alcuni vantaggi: modalità e-learning, materiale didattico sempre a disposizione e l’intensa attività di tutoraggio.

Il 77,2% delle nuove matricole dice di aver preferito l’università telematica per le caratteristiche tipiche di atenei come l’Università Cusano che consentono di seguire i corsi sia da remoto sia in presenza. Il 13,8%, invece, afferma di aver scelto l’università online prevalentemente per ragioni di salute e sicurezza, mentre l’8,9% ha evidenziato una mancanza di efficienza degli atenei tradizionali.

Cosa ne pensano i docenti? Una recente indagine dell’Università di Torino, in collaborazione con il Centro Luigi Bobbio e Unires, ha messo in evidenza come il 72% dei docenti di un’università tradizionale sia riuscito ad attivare la didattica a distanza entro il 13 marzo 2020, confermando però i ritardi nel servizio. Inoltre, soltanto il 67% dei professori ha modificato i contenuti e la struttura delle proprie lezioni a fronte dell’emergenza sanitaria.

La disorganizzazione dei professori, però, secondo le ultime stime Istat ha pesato sul corso universitario degli studenti: rispetto alla media europea (32,8%), in Italia soltanto il 20,1% è in possesso di una laurea e, nel periodo della pandemia, oltre 500mila ragazzi hanno lasciato gli studi. Inoltre, dichiara di aver scelto un’università telematica a causa del Covid-19 il 16,5% del campione di chi si è iscritto negli ultimi due anni.