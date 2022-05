Quando finisce la scuola? Le date per regione

Molti sono gli studenti che si domandano quando finisce la scuola: di seguito le date ufficiali regione per regione.

La fine della scuola è alle porte e le regioni italiane hanno delle date diverse per il termine. Le scuole italiane chiuderanno i battenti per quanto riguarda le lezioni tra il 4 e il 16 giugno. Ma quando finisce la scuola regione per regione? Ecco nello specifico le date.

Alto Adige : 16 giugno 2022;

: 16 giugno 2022; Abruzzo : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Basilicata : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Calabria : 9 giugno 2022;

: 9 giugno 2022; Campania : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Emilia Romagna : 4 giugno 2022;

: 4 giugno 2022; Friuli Venezia Giulia : 11 giugno 2022;

: 11 giugno 2022; Lazio : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Liguria : 10 giugno 2022;

: 10 giugno 2022; Lombardia : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Marche : 4 giugno 2022;

: 4 giugno 2022; Molise : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Piemonte : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Puglia : 9 giugno 2022;

: 9 giugno 2022; Sardegna : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Sicilia : 10 giugno 2022;

: 10 giugno 2022; Toscana : 10 giugno 2022;

: 10 giugno 2022; Trentino : 11 giugno 2022;

: 11 giugno 2022; Umbria : 9 giugno 2022;

: 9 giugno 2022; Valle D’Aosta : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Veneto: 8 giugno 2022;

Tuttavia, prima del termine delle lezioni in alcune regioni ci sarà la possibilità del ponte del 2 giugno che quest’anno cade di giovedì, dunque alcune scuole decideranno di prendersi anche qualche giorno in vista del weekend subito dopo qualche giorno. Faranno sicuramente ponte gli studenti della Liguria dove, da calendario scolastico, le lezioni si fermano fino al 4 giugno, mentre nella provincia autonoma di Bolzano fino al 6 giugno. Le scuole che attuano la settimana corta potrebbero comunque decidere, in autonomia, lo stop delle lezioni.

Tali dati fanno riferimento alla scuola primaria e secondaria, mentre la scuola dell’infanzia terminerà il 30 giugno.

Inoltre, sono già uscite da tempo le date degli esami di stato. La prima prova degli esami di maturità 2022 sarà mercoledì 22 giugno 2022. Data seconda prova maturità 2022 sarà giovedì 23 giugno 2022. Per quanto riguarda, invece, le prove di terza media 2022, sono le singole scuole a decidere. L’esame, però, deve terminare entro il 30 giugno 2022.

Contratti Covid fino al termine delle lezioni

Con il Decreto Ucraina bis, il governo ha stabilito che i contratti “Covid” per il personale docente e ATA cesseranno al termine delle lezioni. Solo per il personale docente della scuola di infanzia la proroga verrà mantenuta fino al 30 giugno.