Obbligo mascherine a scuola: richiesto lo stop anticipato

Per il restante anno scolastico il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso chiede lo stop all'obbligo delle mascherine in classe.

Obbligo mascherine a scuola: si avanza la richiesta per uno stop anticipato. Il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso ha proposto di rimuovere l’obbligo di indossare la mascherina a scuola per l’ultima parte dell’anno scolastico, visto anche il brusco aumento delle temperature nel Mezzogiorno in queste ultime ore.

“Una richiesta che mi è arrivata anche da tante famiglie, che ci sollecitano ad adottare una misura di buon senso per l’ultima parte dell’anno scolastico” – ha affermato il sottosegretario.

Per Sasso l’unico caso in cui sarebbe ancora ragionevole l’obbligo della mascherina sarebbe quando gli studenti si alzano dal banco o circolano per i corridoi delle scuole. Tuttavia, dopo lo stop all’uso delle mascherine al chiuso, il Governo si era già pronunciato in materia dichiarando necessario l’uso delle mascherine fino alla fine dell’anno scolastico.

Nei prossimi giorni si vedrà se la richiesta sarà accolta dal Governo anche se la linea da seguire sembra chiara, dato che nelle scorse ore è stata confermata in Italia la necessità dell’uso delle mascherine in aereo, nonostante lo stop nel resto dell’Europa.