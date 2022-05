Mascherine a scuola: resta obbligo? I chiarimenti per gli studenti

Cambiano le regole in merito all'utilizzo di mascherina al chiuso: ma cosa viene stabilito per la scuola? Ecco alcune risposte a possibili dubbi.

Da ieri, 1° maggio, è caduto l’obbligo delle mascherine al chiuso, ma soltanto parzialmente. Di fatto questo permane, almeno fino al prossimo 15 giugno 2022, per l’accesso a determinati luoghi e l’utilizzo di alcuni servizi: per mezzi pubblici e teatri, per citare qualche esempio. Ma cosa accade, invece, in ambito scolastico? Di seguito i chiarimenti.

Mascherine al chiuso: le nuove disposizioni

Tra i banchi, bisognerà continuare ad indossare la mascherina? Secondo quanto stabilito con un decreto del Governo già approvato a marzo, all’interno degli istituti di tutta la Penisola l’obbligo di mascherina rimarrà fino alla fine dell’anno scolastico.

Andrà citata, tuttavia, un’eccezione. Si precisa, infatti che, sono esentati dall’obbligo bambine e bambini con meno di sei anni d’età.

Obbligo vaccinale a scuola

Si ricorda, inoltre, che fino al prossimo 15 giugno resta in vigore l’obbligo vaccinale per gli over 50, ma anche per alcune categorie di lavoratori. Tra questi anche quelli del comparto scuola ed il personale degli atenei.