Corri Catania 2022 alle porte: percorso e informazioni sui mezzi

Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteo, è finalmente arrivato il momento della manifestazione "Corri Catania": ecco cosa c'è da sapere su questa edizione.

Tutto pronto per l’edizione 2022 della manifestazione Corri Catania, e stavolta davvero. Per via del maltempo previsto per lo scorso weekend, la corsa-camminata di solidarietà è stata di fatto rinviata a questa domenica, 15 maggio.

Il percorso

Come ogni anno, la partenza avverrà da Piazza Università, alle ore 10:00. Sarà un percorso lungo 5 chilometri e si snoderà lungo le seguenti vie:

via Etnea;

via Argentina;

via Sant’Euplio;

viale Regina Margherita;

via Tomaselli;

via Santa Maddalena;

via Sant’Elena;

via Crociferi;

piazza San Francesco;

via della Lettera;

piazza Mazzini;

via Auteri;

via Transito;

via San Sebastiano;

piazza Federico di Svevia;

via Grimaldi;

via Plebiscito;

via Cristoforo Colombo;

via Alcalà;

via Jonica;

via Cardinale Dusmet;

via Porticello;

via Vittorio Emanuele;

via Etnea.

Coinvolte, dunque, alcune delle zone più belle del capoluogo etneo. La corsa si concluderà sempre a Piazza Università, dove avrà luogo la festa finale.

Come raggiungere l’evento: gli orari della Metro

Viste le numerose vie coinvolte nell’evento, non risulta consigliabile spostarsi in auto. Ad ogni modo si ricorda che è possibile raggiungere l’evento usufruendo della Metropolitana di Catania. Questa sarà operativa dalle 8:30 alle 21:00, con prima corsa da Nesima alle 8:30 e prima corsa da Stesicoro alle 8:55.

L’ultima corsa da Nesima sarà alle 20:30 mentre l’ultima da Stesicoro alle ore 21:00.

AMTS: variazioni di percorso

AMTS informa che, in occasione dello svolgimento della manifestazione Corri Catania 2022, domenica 15 maggio 2022 dalle 07:00 alle 14:00 e comunque sino a cessate esigenze, alcune linee subiranno variazione di percorso.

Ecco i percorsi alternativi.