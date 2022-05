Quando finisce la scuola? Ultimo giorno di lezioni Regione per Regione

Quando finisce la scuola? Ecco le date, suddivise a livello regionale.

Anche l’anno scolastico 2021/2022 è quasi giunto al termine: circa quattro settimane, di fatto, separano gli studenti dal suono dell’ultima campanella.

Per quanto riguarda la fine delle lezioni per la scuola primaria e secondarie, ogni Regione ha deciso le date in piena autonomia. Al contrario la scuola dell’infanzia terminerà, lungo tutta la Penisola, il prossimo 30 giugno.

Scuola primaria e secondaria: le date Regione per Regione

Secondo quanto riportato da Orizzonte Scuola, queste sono le date previste per la fine delle lezioni alla primaria e alla secondaria, nelle diverse Regioni:

Sicilia: 10 giugno 2022 ;

; Alto Adige : 16 giugno 2022;

: 16 giugno 2022; Abruzzo : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Basilicata : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Calabria : 9 giugno 2022;

: 9 giugno 2022; Campania : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Emilia Romagna : 4 giugno 2022;

: 4 giugno 2022; Friuli Venezia Giulia : 11 giugno 2022;

: 11 giugno 2022; Lazio : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Liguria : 10 giugno 2022;

: 10 giugno 2022; Lombardia : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Marche : 4 giugno 2022;

: 4 giugno 2022; Molise : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Piemonte : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Puglia : 9 giugno 2022;

: 9 giugno 2022; Sardegna : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Toscana : 10 giugno 2022;

: 10 giugno 2022; Trentino : 11 giugno 2022;

: 11 giugno 2022; Umbria : 9 giugno 2022;

: 9 giugno 2022; Valle D’Aosta : 8 giugno 2022;

: 8 giugno 2022; Veneto: 8 giugno 2022.

Esami di terza media e Maturità: le date

Per quanto concerne, invece, le prove di terza media, saranno le scuole a decidere, purché l’esame termini entro il 30 giugno 2022.

Per gli Esami di Maturità, invece, sono queste le date ufficiali delle prove scritte previste: