La saga dei Florio presto serie TV, nuovi casting per siciliani: i dettagli

I casting per la futura serie "I Leoni di Sicilia" continuano. Ecco i ruoli ricercati e come inviare la candidatura.

Il bestseller I Leoni di Sicilia di Stefania Auci diventerà presto una serie TV. Dopo i casting per il ruolo di Vincenzo Florio da giovane, si ricercano adesso bambini e ragazze. Ecco tutte le caratteristiche ricercate e i ruoli per i quali è possibile candidarsi.

I ruoli da interpretare e i requisiti richiesti

È la volta delle candidature di bambini e giovani ragazze (queste ultime tra i 18 e i 22 anni), per i ruoli delle figlie Florio / Portalupi.

Ecco, nel dettaglio, i ruoli da interpretare e i profili ricercati:

Per il ruolo di Vincenzo Florio da giovane si cercano ragazzi siciliani , tra i 17 e i 19 anni, magri, capelli castani e occhi verdi;

si cercano ragazzi , tra i 17 e i 19 anni, magri, capelli castani e occhi verdi; per il ruolo di Peppe Messina da giovane , si cercano ragazzi siciliani, tra i 17 e i 19 anni, dall’aspetto florido e un po’ in carne. Capelli castani e occhi castani;

, si cercano ragazzi siciliani, tra i 17 e i 19 anni, dall’aspetto florido e un po’ in carne. Capelli castani e occhi castani; per il ruolo di Vincenzo Florio, da bambino , si cercano bambini siciliani tra gli 8 e i 10 anni, magri, con capelli castani e occhi verdi;

, si cercano bambini siciliani tra gli 8 e i 10 anni, magri, con capelli castani e occhi verdi; per i ruoli di Angela e Giuseppina Florio da bambine , si cercano ragazzine siciliane tra gli 11 e i 13 anni, di bell’aspetto, eleganti e con colori chiari;

, si cercano ragazzine siciliane tra gli 11 e i 13 anni, di bell’aspetto, eleganti e con colori chiari; per i ruoli di Angela e Giuseppina Florio da giovani si cercano ragazze siciliane tra i 18 e i 22 anni, eleganti, dai colori chiari.

Dato che si tratta di un progetto in costume d’epoca, è preferibile inoltre non avere piercing e tatuaggi in parti del corpo visibili (come avambracci, caviglie/polpacci, collo, volto), non avere rasature e/o doppi tagli e avere capelli di colore naturale.

Si esplicita che non serve avere esperienze pregresse nel campo della recitazione.

Come candidarsi

Per partecipare ai casting è necessario procedere con l’invio di una mail all’indirizzo ileonicasting@gmail.com, specificando nell’oggetto il ruolo per cui ci si candida e allegando i seguenti documenti: