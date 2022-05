Lavoro Sicilia: nuove assunzioni in ospedali e compagnie aeree

Lavoro Sicilia: diverse le opportunità di lavoro attualmente attive nell'Isola. Ecco i principali bandi di concorso e le assunzioni nel privato.

Lavoro Sicilia: sono di diverso tipo le opportunità di lavoro attualmente attive sul territorio siciliano. Tra queste, segnaliamo alcuni bandi di concorso con scadenza a inizio giugno, in cui si ricercano alcune figure in ambito sanitario per Messina e Catania.

Policlinico G. Rodolico – S. Marco, Catania

L’azienda ospedaliera G. Rodolico- S. Marco, ha indetto concorsi pubblici, per titoli ed esami, destinati alla copertura dei seguenti 5 posti in totale di cui:

tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica, a tempo indeterminato ;

due posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione, a tempo indeterminato.

Per tutte le posizioni esposte, le domande di partecipazione devono essere presentate telematicamente entro il 2 giugno, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet istituzionale dell’azienda, al: www.policlinicovittorioemanuele.it/ , direttamente nella sezione “bandi di concorso“. Ricordando inoltre che il bando completo con tutte le specifiche è possibile visionarlo direttamente sul sito istituzionale dell’azienda.

Lavoro Sicilia: assunzioni all’Asp Catania

Tra tutte le opportunità c’è anche quella dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, per cui è stato indetto un concorso che mira alla ricerca di un posto di dirigente della comunicazione e informazione a tempo indeterminato.

Con scadenza fissata anche qui al 2 giugno 2022, per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti candidati sono tenuti a compilare ed inviare l’istanza di partecipazione in modo telematico, usufruendo della specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’azienda al :www.aspct.it nella sezione bandi di concorso, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

Azienda Ospedaliera Papardo di Messina

Con scadenza sempre al 2 giungo per poter effettuare domanda, c’è anche quello del concorso per Messina. Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio. Anche per questo concorso la domanda di partecipazione andrà compilata ed inviata in modo telematico, utilizzando la specifica piattaforma informatica accedendo al seguente indirizzo: https://concorsi.aopapardo.it.

Assunzioni Ryanair

La famosa compagnia aerea Ryanair ricerca personale come assistente di volo da impiegare per le sue nuove rotte europee, nel Trapanese. Infatti dopo Palermo, è la volta di Trapani: all’Aeroporto Vincenzo Florio, l’azienda tiene tre Recruiting-Day, ossia tre giorni di selezioni per hostess e stewards.

Gli incontri già fissati e avuti negli scorsi giorni si terranno inoltre oggi e venerdì 6 maggio, in due sessioni giornaliere: una alle ore 10.00 e un’altra alle 15.00 presso la Sala Garibaldi. Tutti gli interessati a questa opportunità potranno presentarsi direttamente in aeroporto, senza bisogno di preventiva richiesta né comunicazione. Si specifica inoltre che chi supererà le selezioni dovrà seguire un corso di formazione gratuito per l’equipaggio di cabina, retribuito con diaria giornaliera.