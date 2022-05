Covid Sicilia, +636 casi a Catania: i dati in Sicilia

Covid Sicilia: il Ministero della Salute ha reso noti i dati giornalieri riguardanti i nuovi positivi, i decessi e i ricoveri. Di seguito la situazione nelle province siciliane.

Il Ministero della Salute ha reso noti i dati covid riguardanti le ultime 24 ore. In Italia sono stati registrati 48.255 nuovi contagi e 138 decessi. Attualmente i positivi sono 1.165.124 (-21.946), 1.155.371 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 9384 di cui 369 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 15.353.323 con un incremento di 70.523 unità nelle ultime 24 ore.

In Sicilia, i nuovi positivi al Covid sono 3.263 e i decessi 17, ieri erano 20. Di seguito la situazione nella varie province.