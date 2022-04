Ryanair, voli a partire da 4,99 euro: le offerte da Catania

Ryanair ha lanciato offerte lampo per 24 ore con voli a prezzi stracciati da e per Catania. Di seguito tutte le offerte con le destinazioni.

La nota compagnia di viaggi low cost Ryanair ha lanciato una super offerta per 24 ore con voli a partire da e per Catania a partire da 4,99 euro. Le tratte sono molteplici sia in Italia che all’Estero. Di seguito tutte le offerte disponibili.

Voli da Catania

Alghero, Bari, Bologna, Cagliari, Milano Malpensa, Pisa, Venezia, Roma e Verona a partire da 4,99 euro.

Malta, Budapest, Genova, Atene, Marsiglia e Vienna a partire da 7,99 euro.

Perugia, Trieste, Sofia, Torino, Milano Bergamo e Torino a partire da 9,99 euro.

Voli per Catania