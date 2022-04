WhatsApp, ultimo accesso nascosto a singoli contatti: la novità in arrivo

WhatsApp, ultimo accesso nascosto a singoli utenti: si tratta dell'ultima novità che l'app di messaggistica potrebbe a breve introdurre.

WhatsApp, ultimo accesso nascosto a singoli contatti: secondo quanto indicato da WABetaInfo e riportato da FanPage, sarebbe questa l’ultima funzione che la notissima app di messaggistica sta testando. Questa nuova funzione, se confermata, potrebbe essere fonte di felicità per moltissimi utenti.

Infatti, sebbene sia già possibile nascondere del tutto il proprio ultimo accesso, diversi utilizzatori dell’applicazione potrebbero davvero apprezzare la possibilità di limitare la visibilità di questo non a tutti i contatti ma solo ad alcuni appositamente selezionati.

Quindi, nel caso in cui questa novità venisse confermata, sarà possibile scegliere a quali persone nascondere il proprio ultimo accesso su WhatsApp, o magari optare per una singola esclusione.

In questo modo gli utenti esclusi dalla visibilità dell’ultimo accesso non potranno sapere quando si è collegata per l’ultima volta su WhatsApp la persona che ha attivato tale funzione.

La schermata che si proporrà agli utenti dovrebbe essere, dunque, quella che permetterà di scegliere a chi oscurare l’orario dell’ultimo accesso selezionando, per esempio, tra “Nessuno”, “Tutti”, “I miei contatti” e “I miei contatti tranne…”.