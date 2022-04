Raccolta rifiuti a Catania e provincia: variazioni per le festività pasquali

La Dusty annuncia che, in occasione delle festività pasquali, ci saranno alcuni cambiamenti sul piano di raccolta differenziata a Catania e provincia.

In occasione delle prossime festività – Pasqua, Pasquetta, festa della Liberazione e festa del Lavoro – la Dusty, ovvero la società che si occupa della raccolta dei rifiuti a Catania e provincia, comunica come si svolgerà il servizio di raccolta rifiuti.

Raccolta differenziata

Nei comuni di Bonaccorsi, Gravina, Misterbianco, Motta S. Anastasia, Paternò, San Giovanni la Punta, San Gregorio, Sant’Agata Li Battiati, Santa Maria di Licodia, Valverde e Viagrande, sarà effettuato in maniera regolare il servizio di raccolta differenziata nelle giornate di Pasquetta (lunedì 18 aprile) e per la festa della Liberazione (lunedì 25 aprile). I residenti potranno dunque esporre i loro sacchetti ed i loro contenitori rispettando le solite modalità e orari di raccolta.

La Dusty inoltre precisa che il 17 aprile (Pasqua) e domenica 1 maggio non ci sarà il servizio di raccolta differenziata nei comini elencati in precedenza, questo perché il servizio non è previsto la domenica.

Centri di raccolta e le isole ecologiche

Nelle giornate di domenica 17 aprile, lunedì 18 aprile, lunedì 25 aprile e domenica 1maggio non saranno attivi i centri comunali di raccolta gestiti dalla Dusty. Saranno chiusi i seguenti punti CCR: Misterbianco (via G. Garibaldi), quello di Paternò sito in contrada Tre Fontane; quello di Sant’Agata Li Battiati sito in via Madonna di Fatima e quello di Viagrande (via Poio).

Inoltre, resterà chiusa l’isola ecologica di Valverde, situata in via Angelo Reitano mentre l’isola ecologica mobile di San Giovanni La Punta. Sarà ripristinata il 19 aprile. Infine, non saranno attivi nemmeno i numeri di assistenza della Dusty.